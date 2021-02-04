Россиян предупредили о возвращении штрафов за неуплату ЖКХ

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ. Пенни должникам начислят уже в этом месяце. Как сообщили газете «Известия» в Минстрое, 1 января 2021 года прекратилось действие моратория правительства на взыскание неустойки, включая пени и штраф в случае несвоевременной оплаты за жилье и коммунальные услуги.

Соответствующее постановление, введенное из-за пандемии коронавируса, действовало с апреля 2020 года.

Коммунальщики смогут не только назначать штрафы, но и приостанавливать оказание своих услуг при их неполной оплате. Применение этих мер было также временно запрещено из-за ситуации в России, сложившейся из-за развития COVID-19.

Согласно данным Минстроя, за время действия моратория собираемость платежей за услуги ЖКХ среди граждан снизилась на 30 процентов и на 50 процентов среди предприятий.

Ряд экспертов отрасли выступили в поддержку решения не продлять мораторий. По мнению исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной, многие граждане сочли послабления «разрешением совсем не платить за услуги ЖКХ», что в итоге обернулось катастрофой для управляющих компаний и для отрасли в целом.