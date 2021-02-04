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Москвичам порекомендовали запастись теплыми вещами и готовиться к «адскому холоду»

Валентина Пескова
11:07 04.02.2021
Жителей столичного региона ожидают аномальные морозы с отклонением на 15 градусов ниже климатической нормы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Сегодня вечером, 4 февраля, через столичный регион начнет прорываться атмосферный фронт арктического происхождения, который станет мощным спусковым крючком сначала для арктического, а потом - ультраполярного вторжения очень холодного воздуха. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прохождение фронта будет сопровождаться достаточно интенсивными зарядами снега, пик которых придется на вечернее время, особенно с 18 до 21 часа, когда в Москве ожидается до 10 см осадков. Это составляет почти треть месячной нормы. В таких условиях при метели видимость будет ухудшаться до 800 метров. Соответственно, возможны большие проблемы на транспорте - наземном и авиасообщении», - рассказал метеоролог.

Таким образом, сегодня в столице - последний теплый день, после которого ветры развернутся на северную румбу до 4-9 метров в секунду. Столбики термометров будут колебаться днем от 0 до - 5 градусов, но уже к вечеру они покажут -5...-10.

Далее морозы только усилятся. В пятницу днем - 9...-14, в субботу уже -12...-17, в воскресенье - 13...-18 с большой вероятностью локальных снегопадов.

«В понедельник-вторник мы достигнем настоящего морозного дна. Москвичей и жителей Центральной России ждет просто адский холод, когда в ночные часы столбики термометров опустятся до -25...-30 градусов ночью и -15...-21 градусов днем. Это не просто аномально холодно, а супераномально холодно, так как такие значения на 15 градусов ниже положенной климатической нормы февраля», - предупредил Евгений Тишковец.

Метеоролог напомнил, что москвичи уже отвыкли от таких морозов и не видели их уже десять лет. Последний раз подобные запредельные температуры наблюдались в 2010-2011 годах. Для того чтобы выдержать это серьезное испытание непогодой, нужно подготовить к ней технику и запастись теплыми вещами.

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