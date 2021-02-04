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Путин отметил важность регулирования цен на социально значимые товары

Алена Миронова
11:39 04.02.2021
Президент обратил внимание на то, что регулирование должно осуществляться рыночными механизмами без всякого административного давления.
Путин отметил важность регулирования цен на социально значимые товары
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Цены на социально значимые товары необходимо регулировать рыночными механизмами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Несколько раз мы обсуждали вопрос контроля за тем, что происходит у нас на рынке социальных товаров. Я знаю, что министерство озаботилось этим, активно занимается», - подчеркнул глава государства на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Он обратил внимание на то, что регулирование должно осуществляться без всякого административного давления.

Ранее Путин раскритиковал министров за рост цен на продукты. Президент дал неделю, чтобы принять меры для прекращения роста цен на макароны, сахар и муку, а также пообещал внимательно следить за ситуацией.

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