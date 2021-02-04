«Огромный шаг вперед»: профессор из Сколково оценил усилия правительства в создании вакцины против коронавируса

Профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш взглянул на производство российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V» со стороны правительства. По его словам, создание лекарства против поглотившего весь мир заболевания потребовало в высшей степени решительности.

«Впервые в истории отечественной фармацевтики огромный шаг вперед сделало государство. Оно всегда понимало, что “нарушение правил игры” глобальных фармацевтических корпораций - это риск. Риск попадания под очередные санкции, очередные нападки. И когда “Спутник V” был зарегистрирован, это было абсолютно правильное и смелое решение правительства», - заявил он в эфире программы «Между тем».

Кулиш подчеркнул, что то, что производители, врачи и правительство сели за один стол и приняли решение, является «замечательным скачком вперед».

Ранее в Германии сравнили «Спутник V» с достижениями советской космонавтики. Как написал журналист Жак Шустер, вакцина удивила весь мир. Затем он сравнил ее появление с достижениями СССР в космосе в конце 50-х годов XX века, когда весь мир наблюдал за запуском первого советского искусственного спутника Земли.