Путин: потребители должны почувствовать, что усилия властей на рынке продовольствия дают результаты

Президент России Владимир Путин заявил, что жители страны должны почувствовать результат, который дают усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие.

При этом глава государства отметил, что результат является именно тем, который от правительства и ожидают. Об этом он заявил во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Ранее в Минсельхозе оценили состояние внутреннего рынка продуктов питания. В ведомстве отметили, что в 2020 году российский аграрно-промышленный комплекс демонстрировал рост по ключевым направлениям, таким как растениеводство, животноводство и производство продуктов питания.