Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам

Заражение новым «британским» штаммом коронавируса можно определить не только по сухому кашлю и высокой температуре, но и по пальцам ног, которые меняют свой цвет на красновато-фиолетовый. Об этом сообщает The Express со ссылкой на главного фармацевта Medicine Direct Хуссейна Абде.

Как предупредил медик, изменение цвета пальцев может свидетельствовать о развитии симптома «ковидных пальцев ног», когда у зараженных COVID-19 людей наблюдается припухлость одного или нескольких пальцев ног. По словам фармацевта, изменения в ступнях могут сопровождаться болевым синдромом, когда кажется, что пальцы «горят». Также на ногах могут появиться высыпания, вызывающие зуд.

Появление «ковидных пальцев ног» может как сопровождаться другими симптомами коронавирусной инфекции, включая потерю обоняния, затрудненное дыхание, сухой кашель и высокую температуру, так и быть единственным признаком заражения, добавил медик.