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Геолог перечислил самые тревожные природные катаклизмы, которые «могут произойти уже завтра»

Алена Миронова
11:28 04.02.2021
Мэтью Блэкетт предполагает, что некоторые из возможных природных катастроф могут значительно ухудшить климат планеты, спровоцировав ядерную зиму и нехватку продовольствия.
Геолог перечислил самые тревожные природные катаклизмы, которые «могут произойти уже завтра»
© Фото: USGS, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Геолог Мэтью Блэкетт перечислил пять основных природных катаклизмов, которые «могут произойти уже завтра».

Так, первым в списке оказалось извержение озера Тоба. Супервулкан находится на индонезийском острове Суматра и является самым большим вулканическим озером в мире. Озеро Тоба образовалось около 74 000 лет назад - тогда оно в последний раз извергалось. Как считают в университете штата Орегон, это было самое крупное извержение вулкана на Земле за последние два миллиона лет. Эксперт отметил, что в случае извержения возникнут катастрофические цунами. Об этом сообщает Daily Express.

Очень опасным также может быть обвал Хилины на склоне вулкана Килауэа на Гавайских островах. В 2018 году с мая по август вулкан покрыл лавой почти 14 квадратных миль суши. Как отмечает доктор Блэкетт, еще большей угрозой, чем извержение вулкана, может быть его падение в Тихий океан. Этот обвал известен как Хилинский, и, по оценкам экспертов, он может сбросить в океан около 12 000 кубических километров породы. 

Третья возможная угроза - цунами в Северном море. Оно может быть вызвано подводным оползнем - риск этого возрастает в условиях потепления климата.

Четвертая угроза - крупное землетрясение, известное как «Большое». Ученые предполагают, что однажды оно может обрушиться на западное побережье США неподалеку от Калифорнии.

Замыкает список возможная крупная вспышка на Солнце. Это единственная угроза в этом списке, которая может исходить из космоса. В 1921 году, например, вспышка была настолько мощной, что выбила из строя телеграфную службу США. Ученые предполагают, что если подобное событие произойдет в современном технологически зависимом обществе, оно может выбить из строя многие спутниковые системы, отключив глобальную связь, Интернет.

В настоящее время не существует никаких доказательств того, что какое-либо из этих событий может произойти в ближайшее время.

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