Псаки на вопрос о летней Олимпиаде в Токио рассказала о зимних Играх в Пекине

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая в среду на брифинге на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, начала говорить собравшимся о «нашей позиции» по зимним Играм-2022 в Пекине.

Журналистам так и не удалось точно понять, что решила прокомментировать пресс-секретарь: угрозу COVID-19 для американских спортсменов или тему бойкота соревнований в Китае.

Со стороны журналистов на мероприятии в Белом доме поступила просьба рассказать, что власти США думают в настоящий момент о том, «будет ли для американской сборной безопасно отправиться в Токио».

«В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине», - ответила на это прославившая своими необычными фразами Дженнифер Псаки.

Накануне в Японии были опубликованы правила для международных федераций по COVID-безопасности, однако в них не содержится ясного ответа о том, должны ли гости и спортсмены проходить обязательную вакцинацию перед Олимпийскими играми.

Из-за коронавируса международные летние состязания в Токио были перенесены с 2020 года и теперь должны пройти в Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года.