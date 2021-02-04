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В Германии сравнили вакцину «Спутник V» с достижениями советской космонавтики

Светлана Иванова
10:23 04.02.2021
Колумнист Die Welt обратил внимание на название вакцины, отсылающее к запуску первого спутника.
В Германии сравнили вакцину «Спутник V» с достижениями советской космонавтики
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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Создание Россией вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V»  удивило весь мир. Об этом написал журналист Жак Шустер в колонке для немецкой газеты Die Welt.

Автор материала сравнил появление эффективного и безопасного препарата с достижениями СССР в космической области в конце 50-х годов ХХ века, когда в 1957 году весь мир наблюдал за запуском Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли.

Шустер также обратил внимание на название вакцины, отсылающее к запуску первого спутника.

Кроме того, Шустер поддержал решение Москвы начать применение препарата еще до обнародования окончательных данных о нем и отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата.

Накануне о высокой эффективности препарата заявила и представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что это подтверждает публикация в медицинском журнале The Lancet, посвященная третьему этапу клинических испытаний «Спутника V», вакцины, разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

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