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Эксперт рассказал, почему некоторые люди не заражаются COVID-19

Алена Миронова
10:33 04.02.2021
По его словам, некоторые недавно перенесли вирусную инфекцию, переболели другим коронавирусом или же имеют местный иммунитет.
Эксперт рассказал, почему некоторые люди не заражаются COVID-19
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал, почему не все люди восприимчивы к коронавирусу.

Он отметил, что такое может происходить по трем причинам: часть людей недавно уже перенесла вирусную инфекцию, некоторые переболели другим коронавирусом, а другие и вовсе имеют местный иммунитет.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — передает РИА Новости слова Вознесенского. 

Эксперт отметил, что некоторые люди не восприимчивы и к таким заболеваниям, как ВИЧ. Антитела служат маркером, который показывает, встречался организм с возбудителем болезни или нет.

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