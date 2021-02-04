Эксперт рассказал, почему некоторые люди не заражаются COVID-19
По его словам, некоторые недавно перенесли вирусную инфекцию, переболели другим коронавирусом или же имеют местный иммунитет.
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Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал, почему не все люди восприимчивы к коронавирусу.
Он отметил, что такое может происходить по трем причинам: часть людей недавно уже перенесла вирусную инфекцию, некоторые переболели другим коронавирусом, а другие и вовсе имеют местный иммунитет.
«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — передает РИА Новости слова Вознесенского.
Эксперт отметил, что некоторые люди не восприимчивы и к таким заболеваниям, как ВИЧ. Антитела служат маркером, который показывает, встречался организм с возбудителем болезни или нет.