Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у Командорских островов

Землетрясение, имевшее магнитуду 5,0, произошло вблизи Командорских островов в Тихом океане. Соответствующие данные предоставил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Очаг подземных толчков, зафиксированных 3 февраля поздним вечером, залегал на глубине 43 километра. Эпицентр землетрясения был обнаружен чуть западнее села Никольское.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, жители населенного пункта почувствовали трехбальные и более слабые толчки. В результате произошедшего жертв не было. Разрушения, как показал осмотр спасателями социально-значимых и являющихся потенциально опасными объектов, также не были обнаружены.

Ранее в центральной части Турции сейсмологами было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг толков залегал на глубине около двух километров под землей.