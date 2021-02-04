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США приостановили решение о выводе значительной части войск из Германии

Светлана Головина
00:53 04.02.2021
Администрация Джо Байдена намерена провести тщательную проверку, после чего будет принято окончательное решение.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Соединенные штаты приостановили решение о выводе значительной части войск из Германии, которое было принято администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава командования американских Вооруженных Сил в Европе Тод Уолтерс.

Сейчас администрация Джо Байдена намерена провести тщательную проверку, после чего будет принято окончательное решение.

«Новая администрация сообщила о необходимости провести тщательную проверку и после этого мы вернемся на исходные позиции. Целью этого является всестороннее изучение всех вариантов, чтобы можно было провести стратегический анализ каждого из них», - сказал Уолтерс.

Глава командования также отметил, что министр обороны США Ллойд Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» ранее принятого решения, пишет ТАСС.

В июле прошлого года Пентагон анонсировал вывод из Германии почти 12 тысяч военнослужащих. При этом, точно останутся в ФРГ около 25 тысяч солдат и офицеров.

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