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МВД Украины заявило о возможных провокациях после введения санкций против телеканалов

Светлана Головина
00:03 04.02.2021
На данный момент ведомство отслеживает всю поступающую информацию.
МВД Украины заявило о возможных провокациях после введения санкций против телеканалов
© Фото: pixabay.com
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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что после введения ограничений на вещание трех телеканалов возможны силовые провокации.

По его словам, на данный момент ведомство отслеживает всю поступающую информацию.

«Нам поступает информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», - цитирует советника ТАСС.

По решению президента Украины Владимира Зеленского со 2 февраля каналы ZIK, NewsOne и «112 Украина» перестали вести эфир на территории Украины. Просмотр передач доступен только в YouTube. Данное решение уже получило поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые считают, что телеканалы распространяли дезинформацию.

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