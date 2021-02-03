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Арестован бывший муж Бритни Спирс

Валентина Пескова
09:41 03.02.2021
Джейсон Александр, с которым певица состояла в браке всего 55 часов в 2004 году, попал в полицию за управление автомобилем в пьяном виде.
Арестован бывший муж Бритни Спирс
© Фото: Kay Blake, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Бывшего мужа и друга детства певицы Бритни Спирс Джейсона Александра арестовали полицейские Нэшвилла (штат Теннесси) за вождение автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

© Metropolitan-Nashville-Police-Department

Мужчину арестовали, когда он отказался сдать анализ на уровень содержания алкоголя в крови, что считается гражданским правонарушением в штате Теннесси. В тот же день 39-летнего Александра отпустили под залог в 2 500 долларов. По делу назначено судебное заседание, на которое он должен явиться 30 апреля, пишет The Mirror.

Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в Лас-Вегасе в 2004 году и развелись через 55 часов. У мужчины ранее уже были проблемы с законом. Кроме того, в свое время его обязали пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

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