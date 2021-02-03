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Зеленского обвинили в «политической расправе» над неугодными СМИ

Валентина Пескова
09:17 03.02.2021
Решением президента Украины в стране прекратили вещание сразу несколько телеканалов, против которых он ввел ограничительные меры.
Зеленского обвинили в «политической расправе» над неугодными СМИ
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK опубликовали открытое заявление, в котором обвинили президента Украины Владимира Зеленского в «политической расправе» над неугодными ему СМИ.

Так телеканалы отреагировали на санкции, которые ввел против них, а также против владельца медиахолдинга «Новости» и депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака глава государства.

«Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ», - указано в заявлении на сайте телеканала «112 Украина».

Как отметили журналисты, решение главы государства и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) было принято по надуманному предлогу. Все работники холдингов намерены бороться за право на вещание.

Ограничительные меры, которые Владимир Зеленский ввел на пять лет, коснулись телерадиокомпаний «112», «ТВ Выбор», «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компания «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и предприятие «Новые коммуникации» (телеканал «Зик»).

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