Ракета «Союз-2» успешно вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая в 23.45 с государственного испытательного космодрома Минобороны РФ Плесецк 2 февраля, успешно вывела на орбиту российский военный спутник.

Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, космический аппарат был выведен на расчетную орбиту в установленное время в интересах Минобороны РФ.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома в Архангельской области и последующее выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.