Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины в конце зимы

Не всегда желание восполнить недостаток витаминов в организме идет ему на пользу, даже в зимние месяцы. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова.

Прежде всего, необходимо пройти минимальное обследование. В частности, анализ крови, который покажет, чего действительно не хватает организму.

«Максимум, что имеет смысл — принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток. Принимать постоянно не стоит, но сейчас, когда в продуктах меньше полезных веществ, можно попробовать. Пару месяцев — чтобы повысить сопротивляемость организма», — передает телеканал «360» слова диетолога.

Особая актуальность в этом наступает с первыми весенними днями: меняется погода, появляется солнце, и у человека возникает желание одеться немного легче. Однако такая обманчивая погода может привести к росту простудных заболеваний. В таком случае, отмечает Дианова, прием витаминов не навредит организму.

Отмечается, что лечебную дозу любого витамина следует принимать только в том случае, если зафиксирован его выраженный дефицит. Однако эксперт не советует принимать БАДы в больших количествах, отмечая, что еда намного вкуснее, может приносить удовольствие и быть полезной. Многие витамины содержатся во фруктах и овощах, однако процент их содержания зависит напрямую от времени их хранения. Так, чем дольше они лежат - тем меньше в них остается полезных веществ.