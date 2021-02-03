В Роспотребнадзоре оценили возможность полностью ослепнуть после COVID-19

Полная потеря зрения после новой коронавирусной инфекции - единичный случай. Нельзя утверждать, что источником этого является именно COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее в журнале Cureus было опубликовано исследование, в котором говорится о том, что тяжелая форма COVID-19 способна привести к поражению долей головного мозга, которые отвечают за зрение.

«Практически единичный случай развития корковой слепоты описан недавно британскими медиками», — передает РИА Новости слова эпидемиолога.

Отмечается, что этот случай достаточно уникален, поэтому делать выводы об исключительной связи данного симптома с коронавирусом - пока преждевременно. Необходимо детально изучить природу возникновения этой патологии у пациента.

Пшеничная предположила, что у человека, возможно, был инсульт или энцефалопатия еще до непосредственного заражения. Британские специалисты считают, что корковая слепота у пациента развилась после того, как коронавирус проник через кровь прямо в мозг.