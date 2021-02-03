В Красноярске горит склад автозапчастей на площади 800 квадратных метров

В Красноярске случился пожар на складе автозапчастей «Автотрейд». Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в среду, 3 февраля, около 7 утра по московскому времени. Площадь пожара составляет более 800 квадратных метров. От компании-владельца склада поступила информация о том, что в горящем помещении могут находиться люди. По словам сотрудников, после начала пожара пропала связь с одним из грузчиков. Его разыскивают спасатели.

В ликвидации пожара участвуют 48 человек и 15 единиц техники. Присвоен третий ранг сложности.