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Instagram ввел новую функцию для пользователей

Валентина Пескова
07:44 03.02.2021
В соцсети также заявили, что добавили средства защиты, которые должны помочь предотвращать взломы профилей и удаления сообщений хакерами.
Instagram ввел новую функцию для пользователей
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В соцсети Instagram введена новая функция, благодаря которой пользователи могут восстанавливать недавно удаленный контент. Кроме того, разработчики также усовершенствовали систему безопасности социальной площадки.

«Мы знаем, что это то, что люди просили, и теперь вы впервые сможете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», - говорится в пресс-релизе руководства соцсети.

Благодаря новым степеням защиты у хакеров будет меньше шансов взломать личные страницы пользователей, кроме того, система должна также предотвратить возможное удаление комментариев мошенниками с профилей, к которым они не имеют никакого  отношения.

Прежде чем удалить или восстановить недавно удаленный контент, пользователь должен будет подтвердить, что владельцем учетной записи является именно он. Соцсеть также уточняет, что удаленные истории будут храниться в памяти до 24 часов, весь остальной контент будет автоматически удаляться через 30 дней.

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