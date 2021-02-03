В стране и мире Макрон оценил возможность использования вакцины «Спутник V» во Франции Алена Миронова Французский президент отметил, что в стране уже видели публикации, которые указывают на эффективность российской вакцины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил вероятность использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». «Мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V"», - заявил Макрон. Французский президент добавил, что применение российской вакцины невозможно до тех пор, пока из России не отправят разрешение о выходе на европейский рынок. «Как только разрешение будет получено, мы рассмотрим препарат с научной точки зрения», - добавил глава Франции. Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». По итогам подтверждена высокая эффективность российской вакцины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика