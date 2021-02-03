Макрон оценил возможность использования вакцины «Спутник V» во Франции
Французский президент отметил, что в стране уже видели публикации, которые указывают на эффективность российской вакцины.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил вероятность использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
«Мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V"», - заявил Макрон.
Французский президент добавил, что применение российской вакцины невозможно до тех пор, пока из России не отправят разрешение о выходе на европейский рынок.
«Как только разрешение будет получено, мы рассмотрим препарат с научной точки зрения», - добавил глава Франции.
Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». По итогам подтверждена высокая эффективность российской вакцины.