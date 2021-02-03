Bloomberg сообщил об успехах российской экономики на фоне пандемии

По сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса в 2020 году экономика России пережила меньший спад, причиной чего могло стать решение правительства РФ не вводить локдаун во второй половине года. К такому заключению пришли аналитики Bloomberg, проведя новое исследование.

В 2020 году валовой внутренний продукт в России сократился на 3,1%, что значительно меньше, чем ожидали экономисты, называвшие цифру в 3,7%. Эксперты Bloomberg обратили внимание, что больше всего российская экономика пострадала в первой половине года, когда был введен жесткий локдаун, а также резко упал спрос на нефть в мире.

По итогам 2020 года аналитики агентства прогнозируют, что сокращение российской экономики будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить до 7,3%. А вот в 2021 году Bloomberg предрек России довольно высокий экономический рост - в три процента.