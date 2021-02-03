Тюменские грабители при задержании отбивались от полиции фейерверками

В Тюмени полиция задержала троих подозреваемых в грабеже ювелирных салонов и продуктового магазина. Двое из них во время задержания отбивались от полиции фейерверком. Об этом сообщили в МВД.

Мужчины подожгли квартиру и выпустили в сторону входной двери фейерверк. Так они пытались выиграть время, чтобы успеть уйти через окно. Эта попытка оказалась безуспешной - подозреваемых задержали.

По версии следствия, мужчины ограбили два ювелирных магазина. Схема была простая: один стоял в дверях, а второй просил примерить дорогое кольцо. Как только перстень оказывался на пальце, сообщники выбегали на улицу.