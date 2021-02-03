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Виртуальный разгром: польская армия «проиграла войну» на зимних учениях

Анна Берестовая
06:05 03.02.2021
Сражения завершились полным провалом с огромными потреями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: gov.pl
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Полным провалом закончились штабные учения «Зима-2020» в Польше. Как пишет пресса, в ходе боевых учений уже на пятый день виртуальная война на восточном фронте была проиграна, Варшава полностью окружена, а польская армия прекратила свое существование.

Учения проходили в Академии военного искусства. Журналисты выяснили, что при компьютерном моделировании там учитывали новые системы вооружения, заказанные в США, - зенитные системы Пэтриот, ракетную артиллерию и многоцелевые самолеты F-35. Оборону сконцентрировали на северо-восточном рубеже - границе с Белоруссией. Об этом пишет «Российская газета».

Тем не менее, ожесточенная, хоть и виртуальная, оборона привела к полному разгрому частей и огромным потерям. За процессом учений следил лично президент страны Анджей Дуда. После провала и скандальных публикаций в местных СМИ он заявил журналистам, что случившееся стало «первым и очень хорошим уроком» для поляков.

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