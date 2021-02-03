В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

В Банке России высказались в пользу постепенного сворачивания льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая была введена с началом эпидемии COVID-19 в России. Как заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, дальнейшее продолжение льготной программы может привести к избыточным рискам.

«Важно следить за динамикой цен на жилье - они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», - цитирует Данилову РИА Новости.

По словам главы департамента, льготная ипотека начала терять свой социальный характер, потому что в России, особенно в крупных городах, отмечается большой инвестиционный спрос на жилье. Обеспеченные граждане, пояснила Данилова, используют недвижимость, как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

«Изначально целью программы было - развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому ее можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где она будет необходима», - предложила Данилова.

Изначально принятая правительством РФ программа по льготной ипотеке до 6,5% годовых действовала до 1 ноября 2020 года, однако в конце октября власти продлили ее до 1 июля 2021 года.