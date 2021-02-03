В Приморье пьяный мужчина протаранил полицейские машины на угнанном автобусе

В Приморском крае полицейские стреляли по колесам, чтобы задержать пьяного угонщика автобуса. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

33-летний житель города Артем, никогда прежде не имевший водительских прав, объяснил, что очень хотел добраться до Уссурийска. Уходя от погони, он таранил грузовики и даже патрульные машины. При этом не обращал внимания ни на полицейские сирены, ни на требования инспекторов остановиться.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, у водителя установлено опьянение. По статье об угоне мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.