Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине мужчина поджег торговый центр

Алена Миронова
06:23 03.02.2021
На допросе он признался, что таким образом решил отомстить владельцу торгового центра. Причину не уточнил.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MNS.GOV.UA Facebook
Читайте нас на:

На Украине в городе Первомайске Николаевской области мужчина поджег торговый центр и ранил одного из охранников.

37-летний подозреваемый, вооруженный ножом и топором, ворвался в строительный магазин и облил горючей смесью стенды с ковролином и линолеумом.  Его задержали уже спустя несколько минут. На допросе мужчина признался, что таким образом решил отомстить владельцу торгового центра. Причину не уточнил. Об этом пишет УНИАН.

Пожар удалось ликвидировать, но не сразу. Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. Следователи считают, что поджигатель действовал не самостоятельно. В настоящий момент ведется поиск его сообщника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:30 Армия
Видео
Российские миротворцы в Карабахе отработали вождение БТР на танкодроме
06:17 В стране и мире
Видео
Первой в истории посадке на Луну советской автоматической станции исполнилось 55 лет
01:41 В стране и мире
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
04:00 Армия
Видео
Безопасность прежде всего: в Каспийской флотилии отработали укладку парашютов
03:00 Армия
Видео
Новый облик: жилые кварталы Алеппо застраивают многоэтажками
Популярное
Популярное
Видео
Тренер из Мьянмы записывала свою зарядку, пока за ее спиной начинался военный переворот
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Эксперт ВОЗ рассказал, что увидел на месте первой вспышки COVID-19 в Ухани
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.