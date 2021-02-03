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Первой в истории посадке на Луну советской автоматической станции исполнилось 55 лет

Валентина Пескова
06:17 03.02.2021
Автоматическая станция «Луна» работала 75 часов, передав на Землю бесценные кадры лунной панорамы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: roscosmos.ru
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Сегодня исполняется ровно 55 лет, когда состоялась первая в мире посадка автоматической космической станции на поверхность Луны. В 1966 году ее совершила советская автоматическая станция «Луна-9». Когда аппарат коснулся поверхности спутника Земли, это был настоящий триумф советской космической программы.

Севшая в крупнейшее лунное море Океан Бурь «Луна» работала 75 часов, передавая нашим ученым бесценные кадры лунной панорамы.

Благодаря этим снимкам, а также удачной посадке аппарата, была разрушена гипотеза о том, что поверхность спутника Земли покрыта толстым слоем пыли - грунт оказался твердым. Ученые уточнили данные о внешнем радиационном поясе нашей планеты, а также выяснили, что у Луны нет заметного магнитного поля. Этот успех положил начало целой серии советских лунных экспедиций.

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