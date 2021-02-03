Генконсульство РФ в США обратилось к Госдепу после «антироссийской акции»

Генеральное консульство России в Нью-Йорке обратилось к Госдепартаменту США с просьбой обеспечить безопасную работу дипмиссии. Такие действия были предприняты после прошедшей накануне акции, во время которой неизвестный «антироссийский активист» разрисовал краской фасад здания.

Акт вандализма был осуществлен во время «антироссийской акции», проходившей у здания с 14.00 до 20.00. Во время митинга у стен консульства дипломаты пытались вызвать полицию для разрешения потенциально опасной ситуации.

«С двух до восьми часов они не сочли возможным появиться у консульства», - цитирует РИА Новости одного из сотрудников.

Ранее в российском посольстве также потребовали от Госдепа решения вопроса с отсутствием телефонной связи у россиян. По причине отключения линий связи у многих граждан РФ возникли непредвиденные трудности.