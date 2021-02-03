В Мексике разрешили проводить вакцинацию «Спутником V»

На территории Мексики можно будет в экстренном порядке использовать препарат против коронавирусной инфекции, разработанный центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ, «Спутник V». Такое разрешение было получено в Мексиканской Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков.

Теперь вакцина сможет быть применена, а также импортирована в Мексике. Об этом рассказал замглавы Минздрава государства Уго Лопес-Гателль на прошедшей накануне пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку российского препарата от COVID-19 в страну. Точные сроки реализации поставки пока определены не были.