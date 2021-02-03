СК России выпустил репортаж об участниках несанкционированных акций

Сотрудники Следственного комитета России подготовили репортаж о подростках, участвующих в несогласованных акциях. Видео опубликовано на официальном канале ведомства в YouTube.

В материале директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселева пояснила, что подростки соглашаются на подобные мероприятия из-за того, что «часто подвержены романтике борьбы».

«Ты еще не имеешь за плечами никаких достижений, нет еще опыта работы. А когда тебя уже возвысили, пообещали, что вот сейчас ты выйдешь просто, а потом у тебя за плечами будут золотые горы, и тогда ты уже «боец» и борешься за свое будущее хотя бы вот таким способом», - сказала эксперт.

Для того, чтобы подростки не ходили «искать альтернативных авторитетов» родителям необходимо «дружить со своими детьми». Кроме того, не стоит ругать их, поскольку этим жестом можно только «подтолкнуть к тем, кто будет с ними ласков и называть бойцами».

В ходе персональной проверки СК было установлено, что десятки участников по неизвестным причинам избежали службы в армии и сейчас некоторые из них будут направлены на срочную службу.

