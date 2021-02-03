Сквозь ночное небо: кадры старта ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны
Запуск был дан с пусковой установки № 4 площадки №43 на космодроме Плесецк в 23.45 по московскому времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
На кадрах запуска запечатлено начало работы двигателей ракеты-носителя и старт ракеты с пускового ствола, после чего ночное небо рассекает яркий световой луч.
Запуск был дан с пусковой установки № 4 площадки №43 в 23.45 по московскому времени.
КА Минобороны принят на управление наземными средствами ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. КА присвоен порядковый номер «Космос-25».