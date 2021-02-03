Запущенный с Плесецка спутник внесен в каталог космических объектов

Специалисты Центра контроля космического пространства ВКС РФ внесли в Главный каталог объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новом объекте. Им стал аппарат Минобороны России, запущенный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

После выведения на орбиту спутника, стартовавшего 2 февраля с космодрома Плесецк на ракете-носителе среднего класса «Союз-2.1б», офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч километров.

В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п. Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.