Немецкий активист оценил ситуацию с митингами против карантинных мер в Германии

Немецкий правозащитник Маркус Хайнц заявил, что большая часть задержаний в ходе демонстраций против карантинных мер в Германии является незаконной.

Хайнц рассказал, что сам был арестован сотрудниками полиции 25 октября в Берлине. Кадры «грубого» задержания были опубликованы в Сети.

«Немецкая полиция очень жестоко напала на меня и мою девушку. Они продержали меня шесть часов пока собирали всю информацию, включая отпечатки пальцев, за то, что я покинул Александерплац после митинга. Были арестованы и другие мои коллеги, в этом году арестованы как минимум семь знакомых мне адвокатов», - цитирует правозащитника RT.

По словам Хайнца, произошедшее должно заставить власти страны задуматься о правильности действующей системы правопорядка.

На данный момент к отказу от протестов также призывают и суды, поскольку в ходе мероприятия полностью отсутствуют меры безопасности - социальная дистанция и маски. В связи с этим любые демонстрации могут быть запрещены.