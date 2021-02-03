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Немецкий активист оценил ситуацию с митингами против карантинных мер в Германии

Светлана Головина
03:50 03.02.2021
По словам Маркуса Хайнца, правительству ФРГ нужно обратить внимание на то, что в ходе акций проводятся грубые и незаконные задержания.
Немецкий активист оценил ситуацию с митингами против карантинных мер в Германии
© Фото: LEONHARD SIMON via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress
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Немецкий правозащитник Маркус Хайнц заявил, что большая часть задержаний в ходе демонстраций против карантинных мер в Германии является незаконной. 

Хайнц рассказал, что сам был арестован сотрудниками полиции 25 октября в Берлине. Кадры «грубого» задержания были опубликованы в Сети.

«Немецкая полиция очень жестоко напала на меня и мою девушку. Они продержали меня шесть часов пока собирали всю информацию, включая отпечатки пальцев, за то, что я покинул Александерплац после митинга. Были арестованы и другие мои коллеги, в этом году арестованы как минимум семь знакомых мне адвокатов», - цитирует правозащитника RT.

По словам  Хайнца, произошедшее должно заставить власти страны задуматься о правильности действующей системы правопорядка.

На данный момент к отказу от протестов также призывают и суды, поскольку в ходе мероприятия полностью отсутствуют меры безопасности - социальная дистанция и маски. В связи с этим любые демонстрации могут быть запрещены.

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