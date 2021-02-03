Пассажиры смогут снова заходить в первую дверь автобусов в Москве
Ранее пассажиры не могли находиться на передней площадке транспортного средства.
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С 4 февраля пассажиры столичного наземного транспорта смогут использовать передние двери, которые ранее были недоступны и огорожены специальными лентами. Соответствующую информацию сообщил департамент транспорта Москвы в Сети.
Кроме открытия первых дверей также снова станет доступна возможность находиться на передней площадке транспортного средства. Снятые ограничения ранее были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Помимо этого были отменены и другие ограничительные меры, наложенные на использование общественного транспорта. Теперь автобусы и электробусы будут передвигаться в штатном режиме.