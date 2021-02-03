Пассажиры смогут снова заходить в первую дверь автобусов в Москве

С 4 февраля пассажиры столичного наземного транспорта смогут использовать передние двери, которые ранее были недоступны и огорожены специальными лентами. Соответствующую информацию сообщил департамент транспорта Москвы в Сети.

Кроме открытия первых дверей также снова станет доступна возможность находиться на передней площадке транспортного средства. Снятые ограничения ранее были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Помимо этого были отменены и другие ограничительные меры, наложенные на использование общественного транспорта. Теперь автобусы и электробусы будут передвигаться в штатном режиме.