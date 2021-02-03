Десятки пожарных и остановка движения: на фиолетовом участке метро в Москве произошло замыкание

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в тоннеле между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино» зафиксировано искрение кабеля. После сообщения от машиниста движение составов было временно приостановлено.

На кадрах с места представлено, что около станции метро «Рязанский проспект» дежурят несколько пожарных машин, а также десятки спасателей.

По информации департамента транспорта Москвы, для обеспечения безопасности перевозок проводится проверка всех систем. Интервалы движения поездов увеличены.

По последним данным, движение Таганско-Краснопресненской линии вводится в график.