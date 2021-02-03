Полицейский выписал фиктивные штрафы родственникам ради показателей в Костромской области

В Костромской области бывшего сотрудника полиции обвинили в открытии фиктивных дел ради рабочих показателей. Полицейский выписал несколько административных штрафов своим родственникам якобы за курение в неположенном месте.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ обвиняемый также подделал подписи на документах. Позже открылось, что подобных правонарушений в действительности зарегистрировано не было.

Штрафы, незаконно выписанные бывшим полицейским, были выплачены за его счет. Родственники мужчины, имена которых фигурировали в делах, не были осведомлены о его деятельности. По факту инцидента его обвинили в нарушении должностных полномочий.

Ранее Следственный комитет России выдвинул окончательные обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Экс-главу региона будут судить по делам о покушении и убийстве двух и более человек, а также незаконном приобретении и обороте оружия.