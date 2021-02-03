В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых
В результате происшествия постоялец ранил одного из сотрудников учреждения. Пострадавший находится в больнице.
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В Соединенных Штатах сотрудники полиции задержали 95-летнего постояльца дома престарелых, устроившего стрельбу. Инцидент произошел в штате Колорадо.
В результате происшествия мужчина ранил одного из сотрудников учреждения.
«Раненый находится на аппарате жизнеобеспечения в больнице», - пишет телеканал Denver Channel со ссылкой на замначальника полицейского управления.
Уточняется, что по прибытию правоохранителей на место происшествия подозреваемый находился в своей комнате. При задержании сопротивления он не оказывал. На данный момент причины инцидента устанавливаются.