В стране и мире В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых Светлана Головина В результате происшествия постоялец ранил одного из сотрудников учреждения. Пострадавший находится в больнице. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В Соединенных Штатах сотрудники полиции задержали 95-летнего постояльца дома престарелых, устроившего стрельбу. Инцидент произошел в штате Колорадо. В результате происшествия мужчина ранил одного из сотрудников учреждения. «Раненый находится на аппарате жизнеобеспечения в больнице», - пишет телеканал Denver Channel со ссылкой на замначальника полицейского управления. Уточняется, что по прибытию правоохранителей на место происшествия подозреваемый находился в своей комнате. При задержании сопротивления он не оказывал. На данный момент причины инцидента устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика