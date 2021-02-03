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Назван витамин, содержание которого резко снижается при COVID-19

Ирина Киселенко
22:06 03.02.2021
Снижение витамина А активно использует организм для синтеза интерферона.
Назван витамин, содержание которого резко снижается при COVID-19
© Фото: pixabay.com
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При заболевании COVID-19 у человека снижается содержание витамина А в организме. Об этом стало известно ученым медицинского университета Турции в Анкаре.

Как удалось выяснить, при острых формах COVID-19 симптомы имеют сходство с последствиями хронического недостатка витамина А. В ходе эксперимента ученые взяли образцы крови у группы здоровых людей и у группы пациентов университетской больницы, где находились пациенты в отделении реанимации с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии, передает «Российская Газета».

После сравнений анализа крови, исследователи выяснили, что у группы больных в составе крови очень низкая концентрация ретинола, несмотря на то, что кто-то принимал витамин А или лекарства, которые могут препятствовать его выводу организма. Результаты этого исследования опубликованы в препринте электронной библиотеки medRxiv.

Также ученым удалось выявить, что снижение витамина А активно использует организм для синтеза интерферона, специальных противовирусных белковых молекул. Эти белки связываются с SARS-CoV-2, которые препятствуют его размножению.

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