Назван витамин, содержание которого резко снижается при COVID-19

При заболевании COVID-19 у человека снижается содержание витамина А в организме. Об этом стало известно ученым медицинского университета Турции в Анкаре.

Как удалось выяснить, при острых формах COVID-19 симптомы имеют сходство с последствиями хронического недостатка витамина А. В ходе эксперимента ученые взяли образцы крови у группы здоровых людей и у группы пациентов университетской больницы, где находились пациенты в отделении реанимации с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии, передает «Российская Газета».

После сравнений анализа крови, исследователи выяснили, что у группы больных в составе крови очень низкая концентрация ретинола, несмотря на то, что кто-то принимал витамин А или лекарства, которые могут препятствовать его выводу организма. Результаты этого исследования опубликованы в препринте электронной библиотеки medRxiv.

Также ученым удалось выявить, что снижение витамина А активно использует организм для синтеза интерферона, специальных противовирусных белковых молекул. Эти белки связываются с SARS-CoV-2, которые препятствуют его размножению.