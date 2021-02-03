Минцифры предложило рассекретить геолокацию смартфонов для поиска пропавших

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало законопроект, который выведет данные о местоположении мобильных телефонов из-под тайны связи. По мнению представителей министерства, это позволит облегчить поиск пропавших людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно законодательству, гражданин РФ имеет право на тайну связи, а любые ее ограничения возможны только федеральными законами. Информация, которая попадает под тайну связи, может быть предоставлена третьим лицам только по решению суда.

В дополнение к положениям федерального закона о связи (статья 63) может быть добавлен пункт, согласно которому сведения радиоэлектронных средств оператора связи о геолокации смартфонов могут быть переданы без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Также может передаваться информация об объемах и стоимости оказанных услуг связи.