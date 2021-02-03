В стране и мире СМИ: в Москве полиция задержала актрису Аглаю Тарасову Светлана Головина По словам юриста, она находится в отделении полиции по Западному Дегунино. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: На несанкционированной акции в центре Москвы правоохранительные органы задержали актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщил юрист Алексей Прянишников. По его словам, Тарасова находится в отделении полиции по Западному Дегунино. «Правоохранители задержали Тарасову. Мы только что с ней разговаривали», - цитирует Прянишникова ТАСС. Аглая Тарасова получила широкую известность благодаря роли в сериале «Интерны», а также картинам «Лед», «Лед-2» и «Марафон желаний». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика