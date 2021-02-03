СМИ: в Москве полиция задержала актрису Аглаю Тарасову
По словам юриста, она находится в отделении полиции по Западному Дегунино.
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
На несанкционированной акции в центре Москвы правоохранительные органы задержали актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщил юрист Алексей Прянишников.
По его словам, Тарасова находится в отделении полиции по Западному Дегунино.
«Правоохранители задержали Тарасову. Мы только что с ней разговаривали», - цитирует Прянишникова ТАСС.
Аглая Тарасова получила широкую известность благодаря роли в сериале «Интерны», а также картинам «Лед», «Лед-2» и «Марафон желаний».