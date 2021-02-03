Глава Ульяновска Сергей Панчин госпитализирован

В Ульяновске главу города Сергея Панчина госпитализировали в больницу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. О диагнозе Панчина не сообщается.

«Он госпитализирован в Центральную городскую больницу. Диагноз пока не известен», - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что на момент болезни Панчина обязанности будет исполнять первый заместитель главы города Сергей Мишин.

Ранее глава города ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у его жены.