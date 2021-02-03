На Запорожской ТЭС произошла авария

В украинском городе Энергодар Запорожской области произошла авария - город остался без электричества и водоснабжения. Об этом сообщил депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин в Facebook.

«По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может», - говорится в сообщении.

На данный момент о пострадавших не сообщается. Отмечается, что электростанции города Энергодар, включая Запорожскую ТЭС, вырабатывают около четверти всей электроэнергии страны.