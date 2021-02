В стране и мире Коронавирус В ВОЗ заявили об эффективности «Спутника V» после публикации The Lancet Алексей Курильченко Организация приветствует публикацию и рассчитывает на всестороннюю поддержку со стороны России. © Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Публикация в медицинском журнале The Lancet, посвященная российской вакцине «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, говорит о высокой эффективности препарата. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-24». «Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», - сообщила она. Вуйнович призвала в первую очередь провести вакцинацию среди людей из групп риска, так как это позволит снизить смертность. Также представитель ВОЗ подчеркнула необходимость обеспечить вакциной те страны, которые не могут закупить препарат. По ее словам, ВОЗ ведет переговоры со «всеми странами» и рассчитывает на поддержку России. Публикация в журнале The Lancet создана на основе третьего этапа клинических испытаний препарата «Спутник V». В РФПИ отметили, что международная экспертная оценка российской вакцины является «большим успехом и инструментом для создания новых препаратов в будущем». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика