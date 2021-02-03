В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 18 обстрелов со стороны террористов

В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 18 обстрелов со стороны террористов. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 18 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны – 15 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 9 обстрелов, в провинции Латакия – 6 обстрелов, провинции Хама – 3 обстрела», – сказал он.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, добавил Сытник. В Сирии продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Мембидж, в провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Сытник.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до высоты Бтейман и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.