Цены на муку в России перестали расти

В России остановился рост цен на муку после десяти недель повышения. Стоимость яиц и подсолнечного масла начала снижаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

«Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 0,2%, в том числе в 20 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,0%, в девяти субъектах — на 1,1-3,3%. В 12 субъектах цены не изменились» - говорится в сообщении ведомства.

На фоне остановки роста цен на муку снизилась стоимость хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки на 0,1%. На то же значение уменьшилась стоимость вермишели. Макаронные изделия из пшеничной муки в цене не изменились.

Также подешевел рис на 0,2% и пшено - 0,5%. Стоимость гречневой крупы повысилась на 0,1%.