Вакцина «Спутник V» может получить одобрение на применение в ЕС в марте

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против COVID-19 «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, может быть одобрена к применению в ЕС в марте.

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта, но на такое одобрение мы подали», - сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее стало известно, что Россия будет поставлять свою вакцину от COVID-19 нового типа в самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Песков не назвал сроки поставок.