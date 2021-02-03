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Вакцина «Спутник V» может получить одобрение на применение в ЕС в марте

Ирина Киселенко
21:26 03.02.2021
Документы поданы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию.
Вакцина «Спутник V» может получить одобрение на применение в ЕС в марте
© Фото: Luis Lima Jr Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против COVID-19 «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, может быть одобрена к применению в ЕС в марте.

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта, но на такое одобрение мы подали», - сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее стало известно, что Россия будет поставлять свою вакцину от COVID-19 нового типа в самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Песков не назвал сроки поставок.

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