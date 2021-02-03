В пригороде Парижа грузовик сбил двух пешеходов

В бизнес-квартале Дефанс в пригороде Парижа неизвестный мужчина угнал грузовик и сбил двух пешеходов. Об этом сообщает радиостанция France bleu.

По данным радиостанции, один человек погиб. Водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Сообщается, что полиция задержала преступника. На данный момент не известны мотивы его действий.