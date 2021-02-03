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Минпромторг: РФ не планирует увеличивать вмешательство государства в торговле

Ирина Киселенко
21:00 03.02.2021
Минпромторг России выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов.
Минпромторг: РФ не планирует увеличивать вмешательство государства в торговле
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости
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Правительство России не планирует масштабировать государственное вмешательство в торговую сферу, в том числе и в ценообразование. Об этом сообщается на сайте Минпромторга России со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

Также было отмечено, что представители торговых сетей выступают за сохранение рыночных механизмов в торговле, так как это «позволит обеспечить изобилие продукции на полках магазинов».

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