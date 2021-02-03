Минпромторг: РФ не планирует увеличивать вмешательство государства в торговле

Правительство России не планирует масштабировать государственное вмешательство в торговую сферу, в том числе и в ценообразование. Об этом сообщается на сайте Минпромторга России со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

Также было отмечено, что представители торговых сетей выступают за сохранение рыночных механизмов в торговле, так как это «позволит обеспечить изобилие продукции на полках магазинов».