Россельхознадзор разрабатывает вакцину от COVID-19 для животных

Ученые Россельхознадзора (в подведомственном службе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных») разрабатывают вакцину для предотвращения распространения вируса среди животных. По словам представителей ведомства, препарат разрабатывается для зверей, которые оказались наиболее восприимчивы к заболеванию - в первую очередь для представителей семейства кошачьих и куньих. Препарат может быть востребован у владельцев домашних животных и в зверохозяйствах. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее уязвимы перед коронавирусом оказались кошки, хорьки, норки, египетские летучие собаки, золотистые или сирийские хомячки и макаки. Собаки показали низкую восприимчивость. Значимые виды сельскохозяйственных животных, такие как свиньи и птицы, не проявили никаких признаков заражения. Об этом представители ВОЗ узнали в результате как экспериментального заражения, так и в естественных условиях при контакте с инфицированными людьми.

С момента разработки Россельхознадзором метода диагностики коронавируса у животных было выявлено два случая заболевания кошек - в Москве и Тюмени. На данный момент вакцина находится на стадии разработки. Препарат станет доступен после проведения исследований и регистрации.